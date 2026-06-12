El Parlamento de Portugal rechaza una propuesta de ley ciudadana para luchar contra los crímenes de odio

Archivo - André Ventura, lídere Chega, partido de ultraderecha portugués. - Europa Press/Contacto/Hugo Amaral - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La derecha del Parlamento de Portugal se han unido este viernes para tumbar una propuesta de ley ciudadana para luchar contra los crímenes de odio, que incluía, por ejemplo, aumentar las penas para los delitos de discriminación e incitación a la violencia por cuestiones de raza, religión, sexo, u orientación sexual.

La iniciativa ciudadana ha sido rechazada con los votos en contra del Partidos Socialdemócrata (PSD) del primer ministro Luís Montenegro, del ultraderechista Chega, Iniciativa Liberal, y el socio de gobierno CDS. Además del no de la derecha, cabe destacar la abstención de un diputado socialista.

Durante la sesión, las formaciones de la izquierda presentaron a su vez otra serie de iniciativas para combatir todo tipo de discriminación, entre ellas la del Bloque de Izquierda para crear una ley para promover la igualdad racial, y otra para reforzar los marcos legales contra los delitos de odio, que fueron rechazadas.

Actualmente el Código Penal portugués contempla penas de entre seis meses y cinco años de cárcel para quienes cometan este tipo de delitos. El proyecto presentado pretendía una aumento de hasta ocho años de prisión.

Desde la bancada de la derecha se ha insistido en que "Portugal no es un país racista" e incluso desde Chega se cuestionó siquiera que existieran ese tipo de discursos de odio dentro del país, según recoge la agencia Lusa.

Asimismo el partido de la ultraderecha presentó una modificación del Código Penal para establecer supuestos límites en pos de la libertad de expresión, que ha de ser analizado por una comisión especial.