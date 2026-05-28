El Parlamento de El Salvador prorroga de nuevo el estado de excepción en vigor desde marzo de 2022

Archivo - Soldados patrullan las calles de la capital de El Salvador durante la pandemia de coronavirus - Camilo Freedman/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de El Salvador ha aprobado una nueva prórroga del estado de excepción en vigor desde marzo de 2022, con lo que estará vigente durante otros 30 días, en medio de los argumentos de las autoridades sobre la utilidad de la medida para la lucha contra las pandillas y la criminalidad.

"Hemos aprobado hoy una nueva prórroga del régimen de excepción. Por la vida de los salvadoreños y por la tranquilidad de las familias en los territorios", ha indicado el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, tras una votación que se ha saldado con 57 votos a favor y uno en contra.

"Nuestros votos siempre serán por un mejor El Salvador", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales tras la votación, que supone la 51ª prórroga del estado de excepción desde su imposición por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La propuesta de prórroga fue enviada al organismo legislativo por el Consejo de Ministros y ha sido sopesada en una sesión en la que el ministro de Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, ha expresado que "aún persisten condiciones que justifican la continuidad de las medidas extraordinarias", según el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.

En este sentido, el diputado oficialista Caleb Navarro ha recalcado que el país ha pasado a ser "uno de los más peligrosos del mundo" a convertirse en un "referente internacional en materia de seguridad" gracias a esta medida, a pesar de las críticas de organizaciones no gubernamentales sobre abusos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante el período de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.