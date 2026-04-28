El Parlamento de Ucrania aprueba extender otros 90 días la ley marcial y la movilización general por la invasión rusa

Archivo - Soldados de la Guardia Nacional de Ucrania en un entrenamiento militar, en Kiev - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes extender otros 90 días la ley marcial y la movilización general por la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, apenas un día después de que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, planteara estas prórrogas.

Así, la ley marcial ha sido extendida con 315 votos a favor --de un total de 450 escaños--, mientras que la movilización general ha obtenido 304 respaldos, según ha indicado el propio organismo. De esta forma, se trata de la decimonovena vez en la que el legislativo aprueba extender sendas medidas.

Las medidas estaban ahora en pie hasta el 4 de mayo, mientras que, una vez aprobadas, quedarán en vigor hasta el 2 de agosto, en medio de los esfuerzos internacionales para impulsar un proceso de paz entre Ucrania y Rusia que permita alcanzar un acuerdo de paz.