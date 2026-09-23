La participación en las elecciones parlamentarias de Marruecos se sitúa en torno al 11,3%

Imagen de archivo de un colegio electoral en Marruecos. - Moe Zoyari / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en Marruecos se sitúan en torno al 11,3% a nivel nacional, según datos recabados sobre las 12.00 horas (hora local) por el Ministerio del Interior del país, que ha detallado que la población tendrá hasta las 19.00 horas para ejercer su derecho a voto.

A las 10.00 horas, dos horas después de la apertura de centros electorales, la participación era de tan solo el 4,2%, tal y como ha informado Ministerio, que ha apuntado en un comunicado a que la jornada electoral "sigue adelante y se desarrolla con normalidad en las distintas prefecturas y provincias".

Está previsto que las autoridades anuncien los resultados preliminares a lo largo de la mañana de este jueves tras unos comicios a los que han concurrido un total de 27 partidos políticos que compiten por los 395 escaños de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento, según informaciones del diario 'L'Opinion'.

En este proceso, 305 asientos se eligen en circunscripciones locales, mientras que los otros 90 son repartidos entre las doce regiones del país --con cada una de ellas teniendo entre tres y doce representantes--. En total compiten 1.850 listas con 7.288 candidatos, de los cuales 2.658 son mujeres.

Las elecciones parlamentarias están marcadas, precisamente, por las dudas sobre la participación, especialmente por parte de los jóvenes, ante el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivadas de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta. Esta cita electoral constituye, por lo tanto, un momento clave para medir la participación y la evolución de la movilización ciudadana.