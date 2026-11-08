El partido árabe Raam apoyaría un gobierno de Eisenkot en Israel incluso sin un acuerdo de coalición

El líder del partido israelí Yashar, Gadi Eisenkot (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido árabe-israelí Raam ha anunciado que apoyará a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, como primer ministro de Israel incluso si no se cierra primero un acuerdo de coalición, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

Raam cuenta con ocho votos en la Knesset o Parlamento israelí, lo que acercaría a los partidos afines a Eisekot, que controlan 48 escaños de los 120 que conforman la Cámara, a los 61 diputados necesarios para conseguir una mayoría.

La Lista Conjunta, el otro partido árabe-israelí, tiene otros once escaños y también se ha mostrado favorable a un gobierno de Eisenkot, aunque su postura oficial hasta el momento es la abstención, no el voto a favor.

El partido, según la noticia publicada por 'Haaretz' citando fuentes de la formación, quiere evitar que Eisenkot tenga que depender del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá

Como primer paso, tanto Raam como la Lista Conjunta esperan que se elija a un nuevo presidente de la Knesset a pesar de que desde el partido Yashar de Eisenkot el discurso oficial es que rechazan depender de los partidos árabes.

Este mismo sábado el presidente israelí, Isaac Herzog, ha anunciado que encargará a Eisenkot la formación de gobierno tras la ronda de consultas de la semana pasada que le sirvió para concluir que 67 de los 120 diputados de la Knesset "recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno". Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu.