El Partido Comunista de China expulsa a un alto cargo acusado de corrupción

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping. - Sergei Bobylev/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de China (PCCh) ha expulsado este viernes a un alto cargo acusado de corrupción, una medida disciplinaria que se enmarca en las purgas impulsadas desde el año 2023 por parte del presidente, Xi Jinping, que aboga por sacar adelante una política de "tolerancia cero" frente a este tipo de delitos.

El último afectado por estas medidas ha sido Yang Chao, exjefe de la compañía de seguros más grande del país, China Life Insurance, que ha sido expulsado ante presuntos indicios de haber cometido este tipo de delitos, según informaciones de la cadena de televisión CCTV.

La medida ha sido introducida un día después de que el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China se reuniera para revisar los trabajos de "inspección disciplinaria" y establecer prioridades de cara al año 2026.

El presidente chino ha reiterado así que el país "no cederá en la lucha contra la corrupción" y ha abogado por "mejorar el trabajo del partido, así como su gobernanza".

Yang ha sido despojado así de los beneficios de los que gozaba previamente como miembro del partido, por lo que verá también confiscadas sus ganancias a medida que la Fiscalía investiga los hechos. Las primeras pesquisas apuntan a que estaba utilizando su posición como secretario del partido para aceptar grandes cantidades de dinero de forma ilegal.

Xi ha manifestado que estos actos "amenazan la fuerza vital y la combatividad del Partido Comunista de China" y ha subrayado que, "mientras existan condiciones favorables para la corrupción, la lucha contra ese mal no puede interrumpirse ni un solo minuto".