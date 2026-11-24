Archivo - El jefe del Partido Comunista en Shanghái, Chen Jining. - Попов Андрей / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de China ha confirmado este martes que investiga al actual jefe del partido en Shanghái y miembro del Poliburó del Comité Central, Chen Jining, por una cuestión disciplinaria y de supervisión.

Según informa la agencia Xinhua, el político está siendo investigado por la oficina de Control Disciplinario del partido y la Comisión Nacional de Supervisión "por sospecha de graves violaciones de la disciplina y las leyes".

Chen dirigió la prestigiosa Universidad de Tsinghua en Pekín y tras una etapa como ministro de Protección Ambiental, pasó a ser alcalde de Pekín en 2018.

Su caso se suma a las recientes investigaciones contra otros miembros del partido por supuesta corrupción. En abril, Ma Xingrui, miembro del Politburó del Comité Central del partido fue objeto de otra investigación "disciplinaria y de supervisión", como se suele referir Pekín a investigaciones por supuesta corrupción, mientras que a principios de año el purgado fue el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) el general Zhang Youxia, figura influyente en la jerarquía militar del país.