El Partido Comunista cubano asegura que Raúl Castro está "plenamente de acuerdo" con las propuestas de reforma económica

Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba - PARTIDO COMUNISTA DE CUBA EN X

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) ha aseverado que el expresidente de la isla Raúl Castro está "plenamente de acuerdo" con las propuestas de transformación "económica y social" presentadas este miércoles en pleno extraordinario, las cuales abordan cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera.

Así lo ha anunciado el general de división José Amado Ricardo Guerra, integrante del buró político, durante el referido pleno en el que ha señalado que Castro entiende la puesta en marcha de las transformaciones propuestas como "lo que más conviene hoy a la Revolución". No obstante, ha llamado a actuar "con los pies y los oídos pegados a la tierra", tomando en consideración las opiniones y preocupaciones de la población.

En ese sentido, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto M. Ojeda, ha sostenido que las "profundas" transformaciones que han sido debatidas "son para preservar la Revolución y las conquistas del socialismo". Del mismo modo, el propio partido ha avanzado, según recoge la Presidencia de Cuba en un mensaje publicado en redes sociales, que la formación "seguirá siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución".

Por su parte, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, ha precisado que las transformaciones abordan cuestiones como la gestión de los actores económicos, el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestario, la autonomía municipal, el desarrollo energético, la recuperación agrícola, la modernización del sistema bancario y financiero, cambios en el sistema tributario o la inversión extranjera.

Estas propuestas, señalan las autoridades caribeñas, contemplan "cambios profundos" de acuerdo con el Plan Económico y Social del Gobierno 2026, diseñado como respuesta estratégica a la "agresión multidimensional" que, según ha lamentado en ocasiones anteriores el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfrenta la isla por parte de la Casa Blanca.

Ese paquete de reformas estructurales, anunciado por el mandatario cubano el pasado viernes en rueda de prensa, están dirigidas a liberalizar la economía isleña y está inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración de Donald Trump.

Cabe recordar que, recientemente, Washington ha sancionado a Díaz-Canel y a otras cuatro personas, entre las cuales figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en pleno recrudecimiento de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año, a través de un bloqueo 'de facto' sobre el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".