El Partido de las Cucarachas moviliza a cientos de jóvenes de India

Manifestación del Partido Popular de la Cucaracha (CJP) en Nueva Delhi - Kabir Jhangiani/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de jóvenes han secundado este sábado la marcha convocada por el Partido Popular de la Cucaracha (CJP), una formación creada apenas hace tres semanas para capitalizar el malestar de las nuevas generaciones indias.

El meme de Internet surgió cuando el presidente del Tribunal Supremo indio, Surya Kant, quien calificó como "cucarachas" y "parásitos" a los jóvenes parados que intentan hacer periodismo o activismo. Más tarde aclaró que se refería a quienes tenían "títulos y notas falsas", no a la juventud india en general.

Pero ya era demasiado tarde. Los chistes y comentarios en Internet dieron lugar al Cockroach Janta Party (CJP), el Partido Popular de la Cucaracha, parodiando el nombre del Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

Los simpatizantes del partido expresaban online su malestar por los exámenes, la precarización laboral y las promesas de prosperidad económica. El partido tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram y es ya un fenónemo con más repercusión que muchos partidos tradicionales.

Este sábado han celebrado una manifestación con banderas indias y pilas de libros de texto apilados y atados con correas para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por la filtración de exámenes, los fallos administrativos y la cancelación de pruebas. En particular denuncian el fiasco del examen de acceso a Medicina NEET, que habría causado varios suicidios de estudiantes.

El fundador del CJP es Abhijeet Dipke, un graduado en la Universidad de Boston de 30 años de edad que ha viajado expresamente desde Estados Unidos a Nueva Delhi para ponerse al frente de la manifestación en Jantar Mantar, escenario habitual de marchas opositoras. "Las cucarachas jamás tienen miedo", ha proclamado.

Dipke ha planteado un ultimátum. Si Pradhan no dimite antes de las 17.00 horas, el CJP tomará las calles para protestar en todas las ciudades del país durante la próxima semana y regresará a Jantar Mantar en siete días. Una rueda de prensa posterior fija el ultimátum para dentro de siete días.

La presencia de unos 2.000 agentes con equipo antidisturbios y barricadas de acero se ha repetido como cada vez que ha habido protestas importantes y no es extraño que haya detenciones y procesamientos judiciales vinculados.

"Podéis borrar nuestras publicaciones, pero no podéis borrarnos a nosotros", ha subrayado Dipke en referencia a la desaparición de la cuenta del pratido en X.