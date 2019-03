El partido del ex primer ministro Uyahia pide ahora la salida de Buteflika

Publicado 20/03/2019 11:50:39 CET

ARGEL, 20 Mar. (Reuters/EP) -

La Reagrupación Nacional para la Democracia (RND), el partido del ex primer ministro argelino Ahmed Uyahia y favorable durante mucho tiempo al presidente, Abdelaziz Buteflika, ha criticado que quiera mantenerse en el poder, otra cesión de las élites del país ante las multitudinarias protestas en Argelia que piden la salida del mandatario.

"La candidatura del presidente Abdelaziz Buteflika para un nuevo mandato fue un gran error", ha asegurado el portavoz de RND, Seddik Chihab, a la televisión El Bilad. "Fuerzas extra constitucionales se han hecho con el poder en los últimos años y han decidido sobre asuntos estatales fuera de un marco legal", ha criticado.

La Reagrupación Nacional para la Democracia, miembro de la coalición gubernamental, se ha unido a otros funcionarios, sindicatos y hombres de negocios que han pedido en los últimos días la salida de Buteflika tras casi un mes de protestas en las calles.

Buteflika, que ha estado en el poder durante veinte años, cedió ante las protestas la semana pasada y anunció que no volverá a presentarse para un quinto mandato. Sin embargo, el mandatario optó por aplazar las elecciones previstas para abril y anunció que estará en el Gobierno hasta que se adopte una nueva Constitución en el país.

Sin embargo, este paso atrás no ha calmado las protestas, ya que cientos de miles de personas volvieron a salir este viernes a las calles en Argel, unas manifestaciones que han continuado durante esta semana.

El líder del RND, Ahmed Ouyahia, que ha ejercido en varias etapas como primer ministro y que tiene lazos con las agencias de Inteligencia, también ha dado un giro. "Las demandas de la población deben ser cumplidas tan pronto como sea posible", aseguró este domingo en una carta escrita a sus seguidores.

Las protestas que reclaman una alternativa a la hoja de ruta de Buteflika no han conseguido más concesiones del presidente ni una renuncia inmediata. El Ejército, que atesora un gran poder, se ha mantenido de momento al margen.

Otra figura importante del régimen, el hermano pequeño de Buteflika, Said, ha mantenido un perfil bajo ante las protestas. El presidente no ha sido visto apenas en público desde que sufrió un infarto en 2013, y los manifestantes aseguran que una camarilla gobierna el país en la sombra, entre los que estaría Said.

Las protestas han continuado este martes con estudiantes, profesores universitarios y trabajadores sanitarios. En su primer mensaje público a los generales, los líderes que han emergido de las protestas, la Coordinación Nacional para el Cambio, han recalcado que el Ejército debe "jugar su papel constitucional sin interferir en la elección de la gente".