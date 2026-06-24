El partido del expresidente Uribe se presta a trabajar con De la Espriella tras su victoria electoral

Archivo - El expresidente colombiano y presidente de Centro Democrático, Álvaro Uribe - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido colombiano Centro Democrático, presidido por el expresidente Álvaro Uribe, se ha declarado "partido de Gobierno" y ha manifestado "su voluntad" para trabajar en apoyo de "iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella" tras la victoria del ultraderechista en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebrada el domingo.

"La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos", ha expresado la formación en un comunicado difundido en redes.

Asimismo, ha querido presentar su "agenda legislativa", de la que ha destacado ejes centrados en "recuperar la seguridad como valor democrático y evitar la impunidad de los criminales; rescatar el sistema de salud", y una "reforma" de las pensiones y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "para otorgar seguridad jurídica a la Fuerza Pública".

Además, también ha incluido entre sus objetivos "superar la crisis del sector minero energético"; implementar una bajada de impuestos y una eliminación de trámites para "los pequeños negocios y los informales"; "impulsar una educación de calidad orientada al empleo y al emprendimiento, especialmente de ciclos cortos; contribuir a sanear las finanzas públicas (y) reactivar la construcción vivienda".

"El Centro Democrático es un partido de principios, con un ideario político claro, cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por esa, coincidencia programática, respaldó su elección", ha concluido la formación del expresidente Uribe.

La declaración de Centro Democrático llega apenas unos días después de que los resultados preliminares de la segunda vuelta dieran la victoria De la Espriella, que con un 49,6% de los votos aventajó al izquierdista Iván Cepeda por menos de un punto porcentual, en medio de las denuncias y acusaciones de irregularidades en el proceso emitidas por el presidente saliente, el también izquierdista Gustavo Petro.