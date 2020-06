El partido de Mahathir expulsa a otros dos de sus aliados en plena crisis por el liderazgo de la formación

El ex primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad.

El ex primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad. - Iskandar/BERNAMA/dpa

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Indígena Unido de Malasia, conocido como Bersatu y confundado por el ex primer ministro Mahathir Mohamad, ha expulsado este jueves a otros dos de sus aliados en plena crisis por el liderazgo de la formación.

En cartas firmadas por el presidente del partido y actual primer ministro malasio, Muhyidin Yasin, la formación ha notificado a los líderes Marzuki Yahya y Akramsyah Muamar Ubaidah --ambos seguidores de Mahathir-- de su cese como ministro principal del estado de Penang y miembro del Consejo de Bersatu, respectivamente.

La decisión ha sido tomada después de que el propio Mahathir y otros cuatro diputados fueran expulsados a finales de mayo por sentarse con el bloque opositor durante el pleno celebrado el pasado 18 de mayo en el Parlamento en vez de con el recién formado Gobierno encabezado por Muhyidin y la Alianza Nacional (PN).

No obstante, Mahathir ha rechazado su dimisión, ha puesto en tela de juicio la legitimidad de su cese y ha insistido en que sigue siendo el presidente del partido. En esta línea, ha recalcado que no ha vulnerado los estatutos por no sentarse con el PN.

Por su parte, Marzuki ha mantenido que sigue siendo el secretario general del mismo, si bien Muhyidin lo cesó en marzo y lo reemplazó por Hamzah Zainudin, según informaciones de la cadena CNA.

DIVISIONES Y MOCIÓN DE CENSURA

Los seguidores de Mahathir se encuentran ahora en una posición delicada respecto a Muhyidin. Las divisiones en el seno del partido se han acrecentado después de que el actual primer ministro decidiera unirse al Frente Nacional (BN) y el Partido Islámico de Malasia (PAS) para formar gobierno.

Mahathir había presentado en plena pandemia de coronavirus una moción de censura contra el Gobierno de Muhyidin, la cual ha sido aceptada por el presidente del Parlamento, Mohamad Ariff Yusoff.

A principios de mayo, Mahathir justificó su decisión de dimitir en febrero como presidente de Bersatu dado a que se oponía a la decisión tomada por el partido de abandonar la coalición con la formación de centroizquierda Pakatan Harapan (PH) y unirse al BN y el PAS para formar un nuevo gobierno.