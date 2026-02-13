El Partido Nacionalista de Bangladesh afirma que impulsará la extradición de Hasina tras ganar los comicios

Imagen de archivo de una mujer votando durante las elecciones del jueves en Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Sazzad Hossain

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que se ha hecho con la victoria en las elecciones celebradas el jueves en el país, ha afirmado que tiene previsto impulsar la extradición de la ex primera ministra Sheij Hasina, que fue condenada en noviembre a pena de muerte por la represión durante las fuertes protestas de 2024, que se saldaron con más de un millar de fallecidos.

Salahuddin Ahmed, uno de los líderes de la formación, ha indicado que la formación pedirá forlmamente a las autoridades indias que entreguen a la exmandataria para que pueda hacer frente a su sentencia. "Presionaremos para lograrlo de acuerdo con la ley. Es una cuestión entre el Ministerio de Exteriores de Bangladesh y el de India", ha manifestado.

El también portavoz del partido ha afirmado que el país ha atravesado unas "elecciones inclusivas" y ha celebrado que la población haya dado "su veredicto en una votación masiva", según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Ahmed ha recalcado así que se han establecido los "fundamentos para una democracia más fuerte". "El viaje democrático continuará. Todas las estructuras estatales van a ser sometidas a reformas y saldrán adelante las enmiendas constitucionales necesarias", ha aventurado.

Sobre la Carta de Julio, un pliegue de reformas políticas integrales sometido a referéndum durante las elecciones y que ha recibido el visto bueno de la mayoría de los electores, ha expresado que es un "documento que refleja un acuerdo político que será seguido palabra a palabra".