Partido opositor de Venezuela condena la detención "arbitraria y violenta" del exalcalde Javier Oropeza

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido opositor Alianza Bravo Pueblo ha condenado la detención "arbitraria y violenta" del político Javier Oropeza, exalcalde del municipio de Torres, en el estado Lara, que tuvo lugar en un acto público y en medio de denuncias por lesiones a su integridad.

"Oropeza procuró impedir su secuestro y fue sometido a una actuación policial que lesionó su integridad y atropelló su libertad personal. Este hecho reproduce un patrón de persecución que ha sido documentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, adscrita a la ONU", ha afirmado la formación opositora sobre la detención temporal a la que fue sometido el político.

Su excarcelación, ocurrida horas después de la detención, "demanda vigilancia ciudadana ante el riesgo de nuevas acciones de persecución", ha señalado.

Según ha indicado dicha misión constató que "las estructuras estatales vinculadas a la represión permanecen activas y que las graves violaciones de Derechos Humanos siguen requiriendo investigación, sanción y reparación".

De esta forma ha denunciado que pese a la nueva etapa dirigida por Delcy Rodríguez, los ataques contra la libertad personal y la libertad de expresión siguen siendo una constante en Venezuela.

El país "necesita hechos verificables", como la libertad de todos los presos políticos, fin a la persecución y respeto efectivo de las garantías constitucionales, ha indicado la formación que lidera el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

"Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump, en atención a su papel en el proceso político venezolano, que reclame la liberación inmediata de los 344 presos políticos civiles y militares registrados por Foro Penal, junto con el cese de toda forma de hostigamiento contra los medios de comunicación y sus trabajadores", ha incidido la formación venezolana.

Por último pide la renovación de la Misión Internacional de la ONU recalcando que su mandato resulta "imprescindible" para que "la verdad avance, la impunidad retroceda y Venezuela recupere el Estado de Derecho".