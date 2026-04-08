El Partido Republicano mantiene el escaño por Georgia que abandona Marjorie Taylor Greene tras enfrentarse a Trump

Archivo - Clay Fuller, candidato republicano al 14.º distrito congresional de Georgia (el escaño que dejó vacante Marjorie Taylor Greene), a quien Trump respaldó firmemente, saluda a Donald Trump en un mitin - Europa Press/Contacto/Phil Mistry - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La excongresista republicana Marjorie Taylor Green, uno de los grandes apoyos legislativos durante el primer mandato de Donald Trump y, en su apogeo, pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again), será relevada en su escaño como representante por el estado de Georgia por el también republicano Clay Fuller, quien ha derrotado este martes en las urnas al demócrata Shawn Harris.

Ahora, el lugar de Greene en la Cámara de Representantes lo ocupará Fuller, que, con el 55,9% de los votos, ha logrado una ventaja superior a los once puntos porcentuales sobre Harris en una noche electoral en la que, aun estando inconclusa, la plataforma de análisis y resultados electorales Decision Desk lo ha dado como ganador.

El propio Fuller ha celebrado su victoria en un discurso del que ha difundido fragmentos en redes sociales y donde ha agradecido a Trump su apoyo electoral. "No pueden vencer a Donald Trump, y nunca lo harán. Y estaré en el Capitolio como un guerrero para apoyarlo todos los días", ha prometido.

De este modo, el nuevo representante republicano por Georgia comienza su andadura con mejor relación que la mantenida entre Trump y Greene en los últimos meses, marcada por varios desencuentros, principalmente en torno a que no se hayan publicado por completo los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y sus vínculos con el mandatario norteamericano.