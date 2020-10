El partido de Zelenski fracasa en las elecciones locales de Ucrania

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha fracasado en su intento por hacerse con el control de las grandes ciudades y, en cambio, ha visto cómo las fuerzas prorrusas han ganado terreno en las elecciones locales celebradas el domingo.

El partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, ha retrocedido en todas las grandes ciudades, mientras que los partidos prorrusos han ganado apoyo en las regiones cercanas a las zonas en conflicto, en el este del país, según sondeos a pie de urna recogidos por la agencia Bloomberg.

En el caso de Kiev, los sondeos apuntan a una nueva victoria del actual alcalde, Vitali Klitschko, que habría logrado casi la mitad de los sufragios, tal y como ha informado la agencia UNIAN.

La participación a nivel nacional se sitúa por debajo del 37 por ciento, una tasa baja que se atribuiría en parte al repunte de contagios de coronavirus registrado en Ucrania durante estas últimas semanas.

A falta de que se confirmen los resultados, y a pesar de los indicios, Zelenski se ha mostrado satisfecho y ha subrayado que la votación ha cumplido "los máximos estándares democráticos", en contraposición con las elecciones que puedan celebrarse en Rusia o Bielorrusia.

"Al contrario que nuestros vecinos, tenemos un verdadero lujo, elecciones libres", ha proclamado en un comunicado el presidente, cuyos altos niveles de popularidad ya acusan el desgaste del casi año y medio que este antiguo actor ha pasado en el poder.

Zelenski no ha logrado pacificar las regiones separatistas del este, una de sus grandes promesas al asumir la Presidencia. De hecho, Kiev sigue sin tener control de estas áreas, lo que ha llevado al mandatario a asumir que no habrá elecciones locales en el Donbás hasta que no se recupere la zona.