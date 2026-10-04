Los partidos nacionalistas refuerzan sus posiciones en las elecciones de este domingo en Bosnia

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos nacionalistas han ratificado su dominio del panorama político de Bosnia y Herzegovina tras las elecciones celebradas este domingo en el país, con Denis Becirovic, Darijana Filipovic and Zeljka Cvijanovic elegidos para la presidencia tripartita por las comunidades bosniaca, croata y serbia.

En la parte bosniaca Becirovic, candidato de la coalición Unidos por el EStado de Bosnia y Herzegovina, ha logrado la reelección con 208.027 votos, un 26,75%, por delante de Bakir Izetbegovic (23,82%), Semir Efendic (18,04%) y Fahrudin Radoncic (1,5%), según datos oficiales aún provisionales correspondientes al 93% del escrutinio.

Filipovic ha logrado un 48,2% de votos como candidata de la Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina (HDZ BiH) y se impone así al candidato del Frente Democrático, Slaven Kovacevic (28,8%) y al independiente Zdenko Lucic para ser la representante croata.

El tercer miembro de la Presidencia bosnia en representación de la comunidad serbia será de nuevo Cvijanovic, candidata de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD), tras lograr un 55,33% de votos. El segundo más votado ha sido Marinko Bozovic del Partido Democrático Serbio (SDS), con un 26,55%, y por detrás queda Nebojsa Vukanovic, de Por la Justicia y el Orden (18,1%).

La participación se ha situado en un 41,5%, el mínimo histórico, lejos del 51,5% de 2022, según los resultados publicados por la Comisión Electoral Central (CIK). Ha habido un 3,36% de votos en blanco y un 1% de votos nulos.

Este domingo se han votado también los parlamentos regionales y federal, aunque el complejo sistema político hace que se puedan sacar pocas conclusiones y deberán repertirse las negociaciones de meses de duración para la formación de gobiernos.

Bosnia consta de una mayoría bosniaca muslmana que supone la mitad de la población, mientras que los ortodoxos serbios son un tercio y los católicos croatas, un 15%. El actual sistema de reparto de poder es el resultado de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de 1992-1995 declarada tras la disolución de Yugoslavia y que provocó unos 100.000 muertos y más de dos millones de desplazados resultado de la limpieza étnica.

Bosnia y Herzegovina está formada por la Federación de Bosnia y Herzegovina de croatas y bosniacos y la República Srpska serbia. El representante serbio en la Presidencia tripartita es elegida por la comunidad serbia, mientras que los representantes bosniaco y corata son elegidos por separado por todos los votantes de la Federación.