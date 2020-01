Los partidos norirlandeses retoman el diálogo tras casi tres años de parálisis política

Publicado 02/01/2020 17:14:35 CET

Los principales partidos políticos de Irlanda del Norte han retomado este jueves las conversaciones para cerrar un acuerdo con el que poner fin a casi tres años de 'impasse' político y salvaguardar los compromisos alcanzados en los acuerdos de paz de 1998.

El Partido Unionista Democrático (DUP) y el Sinn Féin están condenados a entenderse si quieren que Irlanda del Norte recupere las competencias que ha asumido Londres tras la crisis que estalló en enero de 2017 con la dimisión del entonces viceministro principal, Martin McGuinness.

El Sinn Féin se negó a nombrar a un sucesor y cargó duramente contra la jefa de Gobierno, Arlene Foster, cuya continuidad puso en cuestión por un incentivo para el uso de energías renovables que habría costado a las arcas públicas 500 millones de libras (unos 590 millones de euros).

Foster se ha mostrado confiada este jueves con el nuevo proceso de diálogo, aunque ha advertido en una entrevista a BBC Radio que no renunciará a un controvertido sistema de veto que impide que las leyes puedan salir adelante en el Parlamento sin un mínimo consenso entre comunidades, alegando que sigue siendo "importante" para "proteger a las minorías".

El Sinn Féin incluye entre sus reivindicaciones una ley que reconozca los derechos del gaélico irlandés como idioma. Su principal negociador, Conor Murphy, ha asegurado tras los contactos de este jueves que ve posibilidades de que haya "un empujón final" para que las partes se pongan de acuerdo, en la medida en que considera que "no hay necesidad de seguir caminando por el cable".

Unionistas y republicanos deben ponerse de acuerdo antes del 13 de enero, ya que de lo contrario que convocarán nuevas elecciones. Los gobiernos de Irlanda y de Reino Unido, mediadores de estas negociaciones, confían en no cruzar ese umbral, aunque a día de hoy no hay garantías de que los norirlandeses no se vean abocados a votar de nuevo.

El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha llamado en Twitter a cumplir los plazos. "2020 puede ser un nuevo comienzo para la política en Irlanda del Norte con el liderazgo y la generosidad de todas las partes: Nos quedan menos de dos semanas, vamos a no fallar de nuevo", ha exhortado.