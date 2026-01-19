Partidos políticos de Perú piden una comisión y reparaciones para las víctimas en las protestas contra Boluarte

Archivo - Manifestantes en Lima piden la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria electoral. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro partidos políticos en Perú llevan en su programa electoral de cara a los comicios presidenciales del 12 de abril la creación de una Comisión de la Verdad sobre las muertes registradas en las protestas contra la presidenta, Dina Boluarte, que se iniciaron en Ayacucho y se extendieron por las principales ciudades del país.

Según informa el diario peruano 'La República', cuatro formaciones que se presentan a los comicios plantean medidas de reparación para las víctimas y arrojar luz sobre la represión de las movilizaciones que se extendieron durante meses, desde finales de 2022 hasta marzo de 2023, dejando casi medio centenar de fallecidos.

En algunos casos, como las protestas en la ciudad de Ayacucho, las víctimas mortales presentaron heridas que concuerdan con las que producen los proyectiles utilizados por militares. La Fiscalía de Perú imputó a militares por la muerte de diez personas en las manifestaciones que comenzaron tras la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

PARTIDOS DE IZQUIERDA Y DERECHA

Varias formaciones de izquierda como 'Venceremos' promete que en su primer día de mandato creará la Comisión de la Verdad para "garantizará la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres del 2022 y 2023, entre otras violaciones a los Derechos Humanos".

La coalición 'Juntos por el Perú', menciona que implementará una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional que irá más allá de las muertes en protestas contra Boluarte y cubrirá el conflicto armado en Perú entre 1980 y 2000.

"Tendrá entre sus funciones evaluar la ampliación de las reparaciones económicas, simbólicas y comunitarias", recoge su programa, que establece un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales y propone desclasificar archivos militares y policiales para "la determinación de responsabilidades y se prohibirá el indulto o beneficios penitenciarios para violadores de Derechos Humanos".

Por su lado, 'Ahora Nación' plantea medidas para promover la justicia y sancionar a los responsables de las muertes ocurridas entre 2022 y 2023 en protestas contra Boluarte. "Actualmente, hay una insuficiente garantía y protección efectiva de los Derechos Humanos en el Perú", reconoce en su programa.

La formación de derechas Libertad Popular propone por su parte que una comisión investigadora en distintas ciudades peruanas a fin de arrojar luz sobre las muertes y violaciones graves de derechos fundamentales en la represión de las manifestaciones. "El Estado peruano reconocerá su deber moral, político y jurídico de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos", establece en su programa.

De todos modos ninguna de estas formaciones aparece como favorita en los sondeos electorales, que muestran un panorama muy fragmentado y sin liderazgos claros más allá de Rafael López Aliaga, candidato ultraconservador que ejerció como alcalde de Lima hasta octubre de 2025 y que encabeza las preferencias con el 12,25% de intención de voto.