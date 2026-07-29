Pashinián reitera a Putin que Armenia tiene derecho a manejar "alternativas" y afea las presiones de la UEEA

Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia. - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha revelado este miércoles que reiteró al presidente ruso, Vladimir Putin, el "derecho legítimo" de su país a crear sus propias "alternativas", ante la posibilidad de emprender el camino hacia la Unión Europea, al tiempo que ha advertido de que las prácticas que ejerce la Unión Económica Euroasiática (UEEA) sobre sus miembros puede acabar con el grupo.

"Le dije al presidente de Rusia que hemos declarado ese camino y lo seguiremos, especialmente ahora que el pueblo de Armenia también ha votado a favor", ha informado Pashinián ante los medios, aludiendo a su triunfo en las parlamentarias de junio de este año, en las que se impuso a fuerzas políticas afines a Moscú.

Aún con todo, el primer ministro armenio también ha puesto en valor que tras la "larga conversación" que mantuvo con el presidente Putin a principios de semana, se alcanzó "un entendimiento sobre varios temas", aunque no ha precisado cuáles.

Pashinián ha subrayado que deben disponer de varias opciones en todos los campos posibles y que "la época de no tener alternativas ha terminado". Ahora, el asunto, ha explicado, consiste en saber, "cuándo se concretará esas alternativas", según recoge la agencia estatal de noticias Armenpress.

"Lo más importante es que Armenia tiene el derecho legítimo a crear alternativas para sí misma", ha señalado Pashinián, que ha vuelto a criticar las restricciones que la UEEA ha impuesto a varias de las exportaciones armenias, a la espera de que Ereván tome una decisión sobre su futuro en la región.

AVISA DEL FIN DE LA UEEA, SI SIGUEN LAS PRESIONES

En ese sentido, ha advertido de que "si este problema no se resuelve rápidamente", se atreve a "predecir que será el principio del fin de la UEEA", puesto que evidenciaría que el grupo "está paralizado" y no funciona".

"Todos constatamos que el problema no es de Armenia. Armenia no es el problema, es el problema de la UEEA", ha apuntado Pashinián, que ha visto como el resto de socios del grupo regional --Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia-- vienen presionándole para que adopte una postura definitiva sobre el estatus de Armenia.

De nuevo, ante la posibilidad de celebrar un referéndum para dilucidar el futuro de Armenia, Pashinián ha incidido que antes de una convocatoria electoral en este sentido han de solicitar de manera formal su entrada a la Unión Europea.