Paz hace a Aramayo (Exteriores) ministro de Presidencia y vuelve a recortar el Gobierno hasta las doce carteras

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (centro), acompañado de los ya exministros de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero (a la derecha de la imagen), y de Presidencia, José Luis Lupo (izquierda) - RODRIGO PAZ EN X

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha emprendido una reforma del Ejecutivo menos de nueve meses desde que iniciara su mandato, ahondando en la reducción de carteras, que pasan de 14 a doce --frente a las 21 existentes a su llegada--, y nombrando ministro de Presidencia a Fernando Aramayo, hasta ahora responsable de Exteriores, donde lo sucederá Héctor Huanca, ascendiendo desde el cargo de viceministro.

"Doy la bienvenida a Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y a Héctor Huanca como nuevo canciller del Estado", ha declarado Paz en redes, anotando que "ambos asumen una nueva misión al servicio de Bolivia en una etapa que exige liderazgo, coordinación y una profunda vocación de servicio" y mostrando su confianza en que "su experiencia contribuirá a consolidar las transformaciones que estamos impulsando y a seguir poniendo a Bolivia en el mundo y al mundo en Bolivia".

Huanca, hasta ahora viceministro de Gestión Consular e Institucional, asume así la titularidad de la diplomacia boliviana tras unas semanas en las que ha sido responsable en múltiples ocasiones de transmitir la postura y labores de la cartera en torno al mayor asunto que ha tenido que afrontar públicamente: el reclutamiento fraudulento de ciudadanos bolivianos para participar en la guerra de Ucrania del lado de las fuerzas rusas.

Por otra parte, Paz ha expresado su gratitud a los ya exministros de Presidencia, José Luis Lupo, y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, cuya cartera queda disuelta, redistribuyendo sus funciones en otros ministerios.

A Lupo le ha reconocido su entrega en una "desafiante" etapa en la que "le correspondió ayudar a ordenar la casa", mientras que de Romero ha destacado su compromiso al "liderar una reforma que incluso integra el ministerio que él mismo encabezaba". "Ese acto de desprendimiento demuestra que el servicio público está por encima de cualquier cargo y que el interés de Bolivia siempre debe estar primero", ha apostillado el dirigente.

"El rumbo no cambia. Lo dijimos desde el primer día: primero había que ordenar la casa. Ahora comienza la etapa de las transformaciones profundas para construir un Estado más eficiente, generar más oportunidades y seguir sacando a Bolivia adelante", ha manifestado el nacido en Santiago de Compostela.

La segunda cartera que desaparece es la de Turismo, que, de ministerio, pasa a ser Agencia Nacional, "con mayor autonomía de gestión, menos burocracia y más capacidad para captar recursos, promover a Bolivia y responder con rapidez a las oportunidades que el país necesita aprovechar", según Paz.

"Un Estado que exige esfuerzo a sus ciudadanos también debe ser capaz de transformarse. Por eso seguimos avanzando en la reducción del Estado", ha subrayado el mandatario, que ha argumentado que "reducir el Estado no significa un Estado ausente; significa un Estado más eficiente, más ágil y al servicio de los bolivianos".