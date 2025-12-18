Paz levanta el subsidio al combustible en Bolivia y aumenta un 20% el salario mínimo

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Luis Gandarillas - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado este miércoles la "emergencia económica y social" en el país, y ha anunciado en este marco la retirada de subsidio al combustible y la fijación de nuevos precios, además del aumento del salario mínimo en un 20 por ciento desde el próximo mes.

"He decidido declarar la emergencia económica y social que busca el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos, una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar nuestras reservas", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha defendido que se trata de una medida "histórica".

El dirigente ha anunciado que los fondos ahorrados por el levantamiento de esta subvención "no se quedarán en el centralismo, sino que se distribuirán en un 50 por ciento directamente a nuestras regiones y gobiernos subnacionales, asegurando que el esfuerzo de todos se convierta en mejores hospitales, escuelas y servicios para cada boliviano".

Paz ha defendido esta medida afirmando en un discurso a la nación recogido por el diario 'El Deber' que "quitar subsidios mal diseñados no es castigar al pueblo, es ordenar el Estado y redistribuir con justicia".

"Un país enfermo empieza a sanarse solo con la verdad, y la verdad es que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos", ha reconocido al tiempo que ha señalado que "no vinimos a administrar la decadencia (sino) a decir la verdad y a actuar con firmeza".

Así, ha justificado el denominado 'Decreto por la Patria' porque "a Bolivia la arrasaron como en la guerra, nos dejaron sin reservas, sin dólares y con un Estado convertido en botín", en alusión al gobierno de su predecesor, hoy encarcelado, Luis Arce.

Con todo, ha asegurado que "Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo solo le queda subir, y Bolivia va a subir, aunque a algunos les duela".

Las nuevas medidas incluyen el aumento, a partir de enero de 2026, del salario mínimo en un 20 por ciento, llegando a los 3.300 bolivianos (407 euros), mientras que la "renta dignidad para adultos mayores" pasará a ser de 500 bolivianos (poco más de 60 euros).

"Mi prioridad absoluta es proteger su bolsillo mientras estabilizamos el país", ha esgrimido Paz, antes de anunciar el establecimiento del "silencio administrativo positivo para que ningún trámite frene el trabajo de nuestra gente". "Vamos a derrotar al 'Estado tranca'", ha asegurado, aludiendo a una expresión que ha empleado en otras ocasiones para describir los elevados gastos y trabas para la actividad económica en el país.

El mandatario, que ha llegado a la Presidencia tras casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS), ha agregado que "abriremos las puertas a la inversión con impuestos 0 por ciento para quienes repatríen sus capitales para producir en nuestra tierra".