Pekín despliega cazas en el mar de China Meridional tras detectar la presencia de aviones filipinos

Archivo - Varios pescadores cerca del bajo de Masinloc, en las aguas en disputa del mar de China Meridional. - GUARDIA COSTERA DE FILPINAS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades China han procedido este miércoles a desplegar varios cazas de la Fuerza Aérea en zonas en disputa del mar de China Meridional tras detectar la presencia de varios aviones filipinos en lo que Pekín considera su espacio aéreo en la zona, también en disputa con Vietnam, Brunéi, Malasia y Taiwán.

"Varias aeronaves filipinas invadieron recientemente el espacio aéreo chino sobre Huangyan Dao sin autorización del Gobierno chino. En respuesta, el Ejército Popular de Liberación de China desplegó fuerzas navales y aéreas para rastrearlas, vigilarlas, advertirles y expulsarlas conforme a la ley y la normativa vigente", han indicado fuentes de seguridad chinas en declaraciones recogidas por el diario estatal chino 'Global Times'.

Los hechos han tenido lugar en las inmediaciones del bajo en disputa de Masinloc o atolón de Scarborough, situado en el mar de China Meridional y a menudo foco de tensiones y acusaciones cruzadas entre las partes.

Un portavoz de Defensa chino ha indicado que Pekín "hará lo necesario para salvaguardar sus derechos" en la zona y ha asegurado que el país cuenta con una "soberanía que no se puede disputar", tal y como ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

China reclama la mayor parte de las aguas de la zona al considerar que son parte de su territorio por figurar dentro de la llamada "línea de nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático --una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly--. Vietnam, Filipinas, Brunéi, Malasia y Taiwán también reclaman parte de la zona y cuestionan las delimitaciones fijadas por Pekín.