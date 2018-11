Pelosi se reivindica como "la mejor" opción para presidir la Cámara de Representantes

Publicado 07/11/2018 21:10:02 CET

WASHINGTON, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha defendido este miércoles que es "la mejor" opción para presidir la sede legislativa, en respuesta a algunos de sus colegas, que ven el cambio de tornas en la cámara baja como una oportunidad para lanzar nuevos liderazgos.

En las 'midterm' del martes, los demócratas consiguieron arrebatar la Cámara de Representantes al Partido Republicano, objetivo que no lograron en el Senado, que sigue en manos oficialistas. Este resultado brinda a Pelosi la ocasión de volver al cargo que ya ocupó entre 2007 y 2011.

El propio presidente, Donald Trump, ha considerado que Pelosi "se lo merece". "Ha trabajado muy duro", ha valorado el magnate neoyorquino en alusión a los muchos años que ha ejercido de líder de la oposición en la Cámara de Representantes.

"He escuchado al presidente decir que merezco ser la presidenta. No creo que nadie merezca nada. No se trata de lo que hayas hecho, sino de lo que puedes hacer. Y creo que soy la mejor persona para seguir avanzando, para unificar, para negociar", ha dicho en una rueda de prensa.

Pelosi ha aprovechado además para dejar claro que los demócratas usarán su dominio en la cámara baja para impulsar "la agenda del pueblo" con la que se han presentado a las 'midterms', respondiendo así a Trump, que ha cuestionado la capacidad del Partido Demócrata para conseguir sus objetivos legislativos debido al freno republicano en el Senado.

"Los votantes han emitido un sonoro veredicto contra los ataques de los congresistas republicanos al Medicare y al Medicaid", ha sostenido la líder demócrata. "El pueblo estadounidense ha votado por un cambio y lo tendrá", ha asegurado, repitiendo su discurso de la noche electoral, en el que anunció "un nuevo día".

CAMBIOS EN LA CÚPULA DEMÓCRATA

De la misma forma que Pelosi se ha postulado para la Presidencia de la Cámara de Representantes, el congresista Steny Hoyer ha anunciado que buscará recuperar su cargo como líder de la mayoría demócrata.

"He hablado con muchos de mis colegas demócratas y aprecio el apoyo que he recibido de cada uno de nuestros caucus para volver a mi puesto de líder de la mayoría", ha dicho en un comunicado.

Además, ha hecho un llamamiento a la "unidad" del partido "en sus esfuerzos por limpiar la corrupción en el Gobierno, extender las oportunidades económicas a todos los estadounidenses y reducir los costes de los cuidados médicos".