Pentágono afirma que las conversaciones con Irán "son reales" y "ganan fuerza" y pide "sensatez" para un acuerdo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, en una reunión del gabinete. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha afirmado este martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo que ponga fin a la guerra "son reales" y "ganan fuerza", asegurando que es el "esfuerzo principal" de Estados Unidos, aunque ha lanzado nuevas amenazas bélicas a Teherán y ha vuelto a evitar poner un calendario a la operación militar.

"Son reales. Están en curso. Están activas y, creo, ganando fuerza. Y lo apreciamos", ha afirmado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en rueda de prensa sobre las conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, toda vez que Pakistán ha confirmado que espera albergar conversaciones pronto con las partes.

"El esfuerzo principal es lograr un acuerdo. Queremos que ese acuerdo se materialice, si es posible", ha destacado Hegseth, quien ha recalcado que Washington "prefiere mucho más alcanzar un acuerdo" a continuar la guerra, aunque ha vuelto a situar que Irán renuncie al "material" nuclear que posee y a "las ambiciones que tiene".

El jefe del Pentágono, que ha desvelado que durante el fin de semana visitó a distintos contingentes estadounidenses que participan en la operación 'Furia Épica', ha vuelto a combinar mensajes de apoyo a la diplomacia con amenazas bélicas a Teherán si no negocia el final del conflicto.

Así ha dicho que el Pentágono "no quiere tener que hacer más militarmente de lo necesario" pero que "negocia con bombas". "Nuestro trabajo es garantizar que obliguemos a tomar esa decisión", ha señalado.

En su repaso de la situación de la guerra en Irán, junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, ha insistido en que los continuos ataques estadounidenses están "dañando la moral del Ejército iraní", y "provocando deserciones generalizadas, escasez de personal clave y generando frustración entre los altos mandos".

El responsable de Defensa estadounidense ha reivindicado la puesta en marcha de 200 ataques dinámicos, esto es una ofensiva aérea en la que durante el vuelo el piloto recibe un nuevo objetivo basado en inteligencia en tiempo real.

Hegseth ha instado en todo caso a Irán a ser "sensato" y "llegar a un acuerdo". "El presidente Trump no fanfarronea y no se echa atrás. Pueden preguntarle a Jamenei", ha indicado en referencia al líder supremo asesinado en los primeros compases de la guerra. Tras referirse a la nueva cúpula política iraní como "nuevo régimen", le ha instado a ser "más sensata que la anterior", indicando que si se frustra un pacto entonces el Pentágono continuará el conflicto "con aún más intensidad".

NO FIJA UN PLAZO PARA LA OFENSIVA

El titular del Pentágono no ha querido entrar en qué plazos se marca Estados Unidos para poner fin a su ofensiva, después de que en un primer momento señalara entre cuatro y seis semanas de margen para lograr sus objetivos en Irán.

"No le digas a tu enemigo cuándo estás dispuesto a detenerte, especialmente a un enemigo al que le gusta esconderse en búnkeres, acumular misiles y esperar a que te canses. Así que esa no es una pregunta que vaya a responder ni algo que el presidente haya definido de manera definitiva", ha señalado ante las preguntas de los periodistas.

De todos modos, Hegseth ha defendido que Washington tiene sus propios objetivos y directrices, "y hay metas militares hacia las que avanzamos y aspectos que evaluamos". En este sentido ha pedido no centrarse en un plazo exacto para la ofensiva porque "podría ser cualquier cifra concreta". "Nunca revelaríamos exactamente cuál es, porque nuestro objetivo es completar esos objetivos", ha incidido para señalar en todo caso que el Ejército estadounidense va "por buen camino".

"Será decisión del presidente, y solo del presidente, determinar cuándo se han cumplido esos objetivos y cuándo conviene a los intereses del pueblo estadounidense cerrar ese acuerdo", ha expuesto.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este mismo martes de que trabaja con "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra Estados Unidos e Israel, tras señalar la "expansión lógica y calculada" del frente de guerra.

"Hemos considerado un horizonte a largo plazo para la erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región, con el fin de preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica hacia la Jerusalén ocupada", ha indicado el cuerpo militar iraní en el marco de una actualización de sus operaciones en respuesta a la misión 'Furia Épica' lanzada contra la República Islámica.