El Pentágono eleva a 19 los militares de EEUU muertos en la guerra con Irán, sumando una víctima al listado oficial

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha actualizado su listado oficial de víctimas mortales en el marco de la guerra desatada con Irán en febrero para incluir un nuevo nombre, elevando a 19 el total de fallecidos en el marco del conflicto, sin más detalles sobre los motivos de esta modificación de la base de datos.

Así, ha señalado que un total de catorce personas han muerto en el marco de la operación 'Furia Épica', a lo que se suman cinco en "operaciones en el exterior", sin más datos, si bien el diario 'The Washington Post' afirma que la víctima es una militar que sufrió una emergencia médica la semana pasada mientras viajaba a Oriente Próximo.

De esta forma, el Sistema de Análisis de Bajas en Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés) recoge 19 víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel, a lo que se suman más de 820 heridos. Las partes alcanzaron un alto el fuego en abril, si bien desde entonces ha habido varios intercambios de ataques.

El citado diario publicó la semana pasada unas informaciones que apuntaban a que el Pentágono estaba ocultando la muerte de varios militares en el marco del conflicto, citando fuentes que aseguraban que la cifra de víctimas era más alta, algo que fue negado firmemente por las autoridades de Estados Unidos.