El Pentágono sopesa mantener el despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta que finalice el mandato de Trump

Archivo - Imagen de archivo de efectivos de la Guardia Nacional de EEUU. - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la posibilidad de mantener el polémico despliegue de la Guardia Nacional hasta el 20 de enero de 2029, fecha en la que finaliza el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, tal y como han informado varios altos cargos.

Está previsto que este despliegue sea aprobado de forma definitiva próximamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a medida que el magnate neoyorquino reivindica este dispositivo, el cual considera un "éxito total" en el marco de su política migratoria, según informaciones de la cadena de televisión ABC.

Alrededor de 2.865 tropas de la Guardia Nacional se encuentran desplegadas en las calles del Distrito de Columbia, algunos de los cuales han mantenido su presencia de manera casi continuada desde el verano de 2025. Otros, sin embargo, han sido desplegados de forma parcial y temporal.

La Guardia Nacional cuenta con contingentes en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Oklahoma, con unidades que entran y salen de forma escalonada. Trump ordenó en agosto de 2025 el despliegue en medio de una "emergencia de seguridad pública" y afirmó que tiene la intención de restaurar el orden en otras ciudades con altos índices de delitos y crímenes, como Nueva York, Chicago, Baltimore, Oakland y Los Ángeles, entre otras.