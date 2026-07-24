Los periodistas que informaron de deficiencias en el Air Force One regalado por Qatar no tendrán que declarar

Archivo - Trump y el Air Force One regalado por Qatar - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado las citaciones que había emitido contra varios periodistas del 'New York Times' por informar de fallos de seguridad en el avión presidencial Air Force One que Qatar regaló al presidente Donald Trump.

Las citaciones buscaban la comparecencia de los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt ante el gran jurado de un tribunal de Manhattan por informar de que el servicio de protección presidencial, el Servicio Secreto, recomendó a Trump que abandonara la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Ankara (Turquía) en el antiguo Air Force One porque el nuevo avión carecía de medidas de seguridad avanzadas para protegerse de posibles ataques con misiles.

El Departamento de Justicia esgrimió que los periodistas podrían haber cometido un delito de revelación de información clasificada de seguridad nacional.

En su lugar, el juez federal Arun Subramanian interrogó a responsables del Departamento de Justicia para que intentaran justificar lo que el medio norteamericano y asociaciones de medios condenaron como una violación de la libertad de prensa. El magistrado, insatisfecho con las explicaciones, avisó a los responsables de Justicia que o retiraban las citaciones o las anularía por dictamen judicial.

Para el abogado principal del 'NYT', David McCraw, se trata de "un gran día para la Primera Enmienda y un gran día para el Estado de derecho", y que "los tribunales federales han defendido lo que es justo en este país", según declaraciones a la emisora pública NPR.

Por contra, el Departamento de Justicia ha denunciado la conducta del juez por violar "principios claros y arraigados, así como el sentido común" al obstaculizar una investigación de seguridad nacional. "Que quede claro: esta investigación sigue en curso y buscaremos justicia contra quienes amenacen la seguridad nacional filtrando información clasificada, un delito federal grave", ha avisado en un comunicado divulgado por el mismo medio.