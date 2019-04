Pete Buttigieg, de alcalde en Indiana a estrella emergente de la política nacional de EEUU

Publicado 15/04/2019 12:47:59 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pete Buttigieg, joven alcalde de la localidad de South Bend (Indiana) y abiertamente homosexual, ha anunciado su candidatura a las primarias del Partido Demócrata para intentar llegar a la Casa Blanca, en un intento por sacudir las bases progresistas de una formación que busca nuevas fórmulas para contrarrestar el efecto Donald Trump.

"Me llamo Pete Buttigieg. Me llaman alcalde Pete. Soy un orgulloso hijo de South Bend, Indiana, y me presento a presidente de Estados Unidos", anunció Buttigieg ante una multitud enardecida. A sus 37 años, él mismo ha reconocido la "osadía" de intentar dar el salto al principal cargo de Washington desde una pequeña ciudad de 100.000 habitantes.

El "cambio" ha sido una constante de su primer gran discurso, en el que ha apelado a la seguridad, la democracia y la libertad desde prismas diferentes a los que esgrimen los "amigos conservadores". "No trataremos ningún asunto, desde las armas a la inmigración, desde el clima a la educación, si no sirve para que nuestra democracia mejore", proclamó, según NBC News.

La irrupción de Buttigieg, que ya en enero comenzó a tantear las opciones presidenciales con la creación de un comité, sacude una amplia pugna demócrata dominada hasta ahora por veteranos como el senador Bernie Sanders, de 77 años, y el exvicepresidente Joe Biden, de 76 años y que aún debe oficializar su candidatura.

Buttigieg, casado con un hombre, esgrime su experiencia como alcalde desde 2012 y su capacidad para dar voz a una nueva generación. Sus mensajes por ahora le sitúan entre los favoritos y unos sondeos publicados la semana pasada en Iowa y New Hampshire le colocaban solo por detrás de Biden y Sanders, según la agencia Reuters.