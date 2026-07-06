Petro advierte de la interposición de demandas por calumnias e injurias contra él, su familia o el progresismo

Archivo - El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este domingo que interpondrá demandas por calumnias e injurias vertidas contra sí mismo, su familia o el progresismo, a la par que ha lamentado supuestos actos de hostigamiento contra sus padres que ha atribuido a simpatizantes del mandatario recientemente electo, Abelardo de la Espriella.

"Ante las calumnias difundidas por medios públicos, aviso que de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo", ha advertido Petro en un mensaje en redes.

A renglón seguido, el presidente saliente ha asegurado que su madre ha sido objeto de agresiones verbales por parte de la alcaldesa de la localidad de Cajicá, a unos 20 kilómetros al norte de Bogotá, amén de algún "parón" de su vecindario "insultándola al frente de la casa que tiene desde hace 45 años". También que "vecinos abelardistas del barrio" en que reside su padre en la capital colombiana "hicieron un plantón contra él y lo insultaron".

"Sé que esto le pasa hoy a decenas de miles de activistas en redes, y familias en calles y vecindarios", ha sostenido avanzando que "ante la infinidad de amenazas en redes y sitios públicos" su movimiento apostará por una actuación judicial.

FASE DE "RESISTENCIA ACTIVA"

Defendiendo haber encabezado "uno de los mejores gobiernos de la historia" y asegurando no haber "robado al pueblo", Petro ha apuntado que ahora se pasa a la "fase de resistencia activa" y que si el Ejecutivo entrante "agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles".

"En comunidades con fuerza progresista mayoritaria y en las zonas de comunidades campesinas con tierras entregadas legítimamente, que hoy amenazan bandas de mafiosos armados, deben constituirse las 'guardias de la libertad' desarmadas para defender noche y día cada comunidad", ha considerado el inquilino saliente de la Casa de Nariño subrayando que "las armas son las redes".

Al hilo, ha abogado por que las comunidades estén "en todo momento articuladas a redes informáticas que incluyen la Policía y el Ejército, y entre sí", de manera que "cuando una comunidad sea agredida las comunidades vecinas deben llegar a ayudarlas".

Tras defender que "el fascismo colombiano que llega al poder no tuvo las mayorías de Colombia", Petro ha llamado a los progresistas a no responder "con violencia" sino a "tomar fotos de los agresores y transmitirlas a las oficinas que se abrirá para ello y sus correos electrónicos".

"Cuando el pueblo abelardista reaccione y se dé cuenta que apoyó un fascismo en contra de sus propios intereses, les daremos la mano y los abrazaremos, porque somos el pueblo de Colombia e hijos e hijas todos de la espada emancipadora de Bolívar, el pueblo que votó por Abelardo sabrá lo que perdió, pero hay que decirles que ganaron con algoritmos financiados por extranjeros", ha insistido.

MOVILIZACIÓN "GENERAL" Y DESPEDIDA

Este mismo domingo, también ha aprovechado para llamar a la ciudadanía colombiana a la "movilización general" para "gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales", de cara al 20 de julio.

"20 de julio grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales", ha señalado informando de que será entonces cuando entonará su discurso de despedida como jefe del Estado de Colombia.

Por ello, Petro ha invitado al pueblo colombiano a "acompañar a la fuerza pública" el día 20 de julio, tras lo cual ha indicado que después del desfile se despedirá de la Casa de Nariño.