Petro anuncia que importará gas venezolano "muchísimo más barato"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles durante un acto público en el departamento de Tolima, en el centro del país, la importación de gas desde Venezuela, a un precio muy reducido.

"Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", ha declarado en un evento celebrado en el municipio de Chaparral en la citada región, después de que a principios de este mes, afirmara que su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien se reunión en la Casa Blanca el 3 de febrero, le planteó que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participase en la reactivación económica de la vecina Venezuela.

El Parlamento de Venezuela aprobó días antes la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado y desde entonces, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, se ha reunido con los representantes de algunas de las principales compañías energéticas, incluida la española Repsol hace una semana, para impulsar las inversiones en el país latinoamericano.

Mientras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha continuado flexibilizando las sanciones impuestas a Venezuela en aras de favorecer la reconstrucción de la infraestructura petrolera en este país, un proceso iniciado el 7 de enero para permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.