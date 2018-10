Petro conserva el liderato para las elecciones presidenciales en Colombia

Publicado 09/03/2018 20:46:29 CET

BOGOTÁ, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder izquierdista Gustavo Petro sigue siendo el favorito para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, prevista para el 27 de mayo, con tres puntos de ventaja sobre su rival inmediato, Iván Duque, de la coalición de centro-derecha, según un sondeo publicado este viernes por el Centro Nacional de Consultoría.

Petro recibiría el 21 por ciento de los votos, mientras que Duque sumaría un 18 por ciento. Por detrás se sitúan el independiente Sergio Fajardo, con un 12 por ciento; el aspirante de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, con un siete por ciento; y el liberal Humberto de la Calle, con un cuatro por ciento.

Sin embargo, Petro, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, ha caído dos puntos en el último mes y Duque, del Centro Democrático fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, ha sumado diez.

Destaca la posición de Petro y Duque respecto a sus competidores en las elecciones primarias de izquierda y derecha que se celebrarán este domingo junto a los comicios legislativos. Por la derecha, Marta Lucía Ramírez se anota un once por ciento y Alejandro Ordóñez, un tres por ciento. En la izquierda, Carlos Caicedo logra solo un uno por ciento.

La mayoría de las encuestas realizadas hasta ahora vaticinan una segunda vuelta entre Petro y Duque, de quien saldría el encargado de dar el relevo a Juan Manuel Santos el próximo mes de agosto en la Casa de Nariño.