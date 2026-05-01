Petro convocará una Asamblea Constituyente para añadir capítulos de reformas sociales y anticorrupción a la Constitución

Archivo - El presidente colombiano, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que convocará este viernes, 1 de mayo, una Asamblea Constituyente a fin de agregar a la Constitución de 1991 "dos grandes capítulos", uno referente a "las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso" y otro de "lucha anticorrupción".

Así lo ha anunciado desde un evento en la víspera del Día del Trabajador celebrado en el departamento de La Guajira, el más septentrional del país, donde ha querido "invitar a Colombia" no a "cambiar la Constitución de 1991", que ha considerado "en general (...) democrática y favorable a una Colombia mejor", sino a añadirle "dos grandes capítulos".

Se tratará, según ha precisado, de un "capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República y el capítulo de la lucha anticorrupción, para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado".

Petro se ha manifestado en estos términos después de alegar que, en la situación actual, "las reformas sociales deben aprobarse en una instancia diferente", después de años marcados por las tiranteces con un Congreso que, si bien ha terminado por aprobar sus propuestas en los ámbitos laboral, sanitario y de pensiones, ha supuesto un duro escenario para el Ejecutivo, que incluso ha visto a los diputados rechazar a finales de 2025 su reforma tributaria.