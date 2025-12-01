Petro denuncia que los ataques de EEUU en el Caribe son un "delito de lesa humanidad"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Roy De La Cruz - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este lunes el "asesinato sistemático" de presuntos narcotraficantes en los ataques de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe y ha advertido de que como tal suponen un "delito de lesa humanidad" contra el cual ha hecho un llamamiento a la movilización de toda la región.

"Pienso que lo que se ha hecho en el Caribe es un asesinato sistemático que es un delito de lesa humanidad", ha afirmado el dirigente colombiano en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Además, ha hecho un llamamiento a la movilización. "Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar", ha indicado.

Petro ha destacado que abogados estadounidenses "de los dos partidos" coinciden en la necesidad de examinar de la actuación de los militares y las órdenes del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien, según Petro, "ha ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo sus órdenes directas".

El presidente colombiano ha informado además de que su abogado Dan Kovalik "ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad".

Asimismo, ha instado a las autoridades judiciales colombianas a "convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe". La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debe tener como "prioridad" la "defensa de las víctimas de la violencia en Colombia", ha recalcado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha realizado un total de 21 operaciones contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico sumando al menos 83 muertos. Tanto el Congreso estadounidense como la Asamblea Nacional de Venezuela han anunciado investigaciones sobre estos ataques.