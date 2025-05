Petro dice que "estará al lado del pueblo" de haber "huelga indefinida" por la consulta de la reforma laboral

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este martes que si los sindicatos del país decidiesen "ir a una huelga indefinida, el presidente estará al lado del pueblo", declaraciones que llegan en el marco del rechazo del Congreso a la consulta popular por la reforma laboral propuesta por el mandatario.

"La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente ni de llegar a un acuerdo", ha afirmado Petro en declaraciones recogidas por la emisora colombiana W Radio. Todo congresista debe "darle la cara al pueblo y explicar por qué vota como lo hace", ha defendido el presidente.

El mandatario colombiano ha señalado además sobre la reforma laboral propuesta, alegando que "no hemos pedido nada que no sea común en el mundo; no estamos siendo exagerados. No estoy pidiendo el socialismo, aunque lo quisiera. Aquí no está la expropiación".

Estas declaraciones llegan un día después de que el Ejecutivo colombiano haya presentado ante el Senado una nueva propuesta con cuatro preguntas adicionales sobre una reforma del sistema sanitario y que será estudiada por el Congreso dentro de los próximos 30 días.

Además, los sindicatos han convocado un "gran paro nacional" los días 28 y 29 de mayo en apoyo de la consulta popular propuesta por el presidente Petro. En este sentido, el mandatario ha pedido que las movilizaciones sean masivas, aunque respetuosas con la fuerza pública y los bienes del Estado. "Si me van a echar por eso, entonces estalla la revolución, porque no nos vamos a arrodillar", ha asegurado Petro.