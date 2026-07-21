Petro presenta una demanda para anular las elecciones presidenciales en Colombia por irregularidades

El presidente colombiano Gustavo Petro participa en el desfile militar con motivo del Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado este martes una demanda para anular las elecciones presidenciales en el país, alegando la "manipulación algorítmica" en el voto durante los comicios en los que se hizo con la victoria el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, por delante del oficialista Iván Cepeda.

"La presente demanda cuestiona la legalidad del acto de declaratoria de elección presidencial 2026 a partir de la siguiente tesis probatoria: la autoridad electoral habría degradado, sin motivación técnica suficiente, los controles de identificación, autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 publicados en 2026 respecto del modelo verificable en 2022", recoge la demanda judicial presentada contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparte del propio De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

De acuerdo a la tesis de Petro, dicha degradación "impide o dificulta que la ciudadanía y el juez puedan reconstruir, con el rigor que exige la jurisprudencia electoral, la correspondencia entre archivo, mesa, acta física, secuencia de publicación, integridad del documento y resultado electoral".

En concreto, los cargos que alude la demanda del presidente son "inverificabilidad estructural por infracción de normas superiores de transparencia, archivo electrónico, calidad, seguridad documental y transparencia algorítmica" así como un delito de "vulneración del principio de publicidad y falsa motivación", además de "varios cargos derivados" de la normativa electoral colombiana que establece la nulidad de los comicios ante situaciones de violencia o amenazas, fraude electoral o errores en el escrutinio.

Como medidas propuestas, la demanda del dirigente colombiano señala la que "se declare la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la elección de presidente y vicepresidente", así como la expedición de las credenciales presidenciales, "por haberse expedido con infracción de normas superiores, expedición irregular y/o configuración de causales objetivas de nulidad electoral".

Petro reclama que "se ordene nuevo escrutinio, auditoría judicial o verificación técnica de las mesas, zonas, puestos, municipios o departamentos afectados por inverificabilidad, divergencias injustificadas o ausencia de correspondencia documental". Igualmente demanda que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral "exhibir los logs, hash internos, trazas de publicación, actas, versiones de archivos y documentos técnicos que soporten la correspondencia, autenticidad e integridad de los E-14 publicados".

Pide practicar una "inspección judicial" respecto a los sistemas de "generación, escaneo, procesamiento, publicación y republicación de formularios E-14, E-24, E-26 y actas generales de escrutinio".

Y en caso de no acreditarse incidencia suficiente para una nulidad total, "se adopten medidas de depuración, recuento, exclusión o corrección sobre el universo verificable de mesas afectadas, sin perjuicio del reconocimiento judicial del vicio autónomo de inverificabilidad estructural".

Al tiempo, demanda "actuaciones técnicas y administrativas relacionadas con el modelo de escrutinio y publicación documental" y solicita a las autoridades demandadas que "aporten al proceso los actos administrativos, protocolos, instructivos, directrices técnicas, decisiones operativas, manuales, circulares o demás documentos que hubieren servido de fundamento para la adopción o implementación de dicho modelo".

Pese a que a finales del pasado mes de junio el mandatario saliente aseguró que su Gobierno estaba listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" para el recientemente electo, Petro no ha dejado de insistir en sus dudas sobre los resultados de estos comicios que desembocarán en la toma de posesión presidencial del nuevo jefe del Estado colombiano el próximo 7 de agosto.