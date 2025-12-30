Petro reclama a la Fiscalía colombiana que actúe para extraditar a un "capo" del ELN desde España

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado este lunes a la Fiscalía de su país por, según él, no haberse "movido para pedir la extradición" desde España de Gerly Sánchez Villamizar, alias 'mono Gerley', a quien ha identificado como "capo" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Extrañamente la fiscalía de Colombia no se ha movido para pedir en extradición a alias 'mono Gerley', detenido en España. Es el principal lavador de activos del traqueteo del ELN. Es el capo", ha afirmado el mandatario en su cuenta en la red social X, introduciendo la hipótesis de que el Ministerio Público no hubiera iniciado el proceso para decir que es "su aliado". Con todo, ha negado tal posibilidad, alegando no ser "aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia".

"Señora fiscal general de la nación, pida por Colombia en extradición al 'mono Gerley' de España", ha reiterado, apelando así a la titular, Luz Adriana Camargo, y recordando que el reo "está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol".

Si bien la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial al respecto, fuentes del Ministerio Público han indicado a 'El Tiempo' que inició el proceso el pasado 28 de noviembre, "por las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin omisiones ni dilaciones".