Petro vincula el avión militar accidentado a la lucha contra el narcotráfico y se pregunta si "vale la pena"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado este martes que los 69 uniformados fallecidos en el accidente aéreo registrado el lunes en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, se desplazaban en la aeronave C-130 Hércules para salir de descanso, tras un trabajo arduo en esa región luchando contra el narcotráfico, al tiempo que se ha preguntado si "vale la pena" el "sacrificio" de la juventud de la nación "por otros países".

"¿Por qué en masa salían en un avión Hércules? Para salir de descanso, ese era el objetivo, porque ya venían trabajando duramente en la región cumpliendo sus órdenes", ha anotado el mandatario agregando que lo que principalmente se hace en esa región es luchar contra el narcotráfico, en la medida en que esa frontera con Ecuador, junto con el litoral nariñense y el Catatumbo, se constituye como una de las zonas de "mayor poderío en la elaboración de cocaína del mundo".

En esa línea, el inquilino de la Casa de Nariño ha remarcado que los jóvenes uniformados "estaban ayudando a Estados Unidos a no consumir tanta cocaína" para afear a renglón seguido que mientras que "tanto el vecino del sur como el del norte" dicen que Colombia "no hace lo suficiente", es este país sudamericano el "único" que ve morir "por centenares" a sus jóvenes.

Así, el inquilino de la Casa de Nariño ha lamentado que su nación "sacrifique a la juventud por otros países", así como que el mismo se vea sumido en una guerra donde la "codicia" enfrenta a "una parte" de los connacionales "para vender cocaína en otros países" o para "defender a esos países de que no consuman tanta cocaína". "¿Vale la pena?", se ha preguntado.

Ha sido este lunes cuando una aeronave militar tipo C-130 Hércules, que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís transportando personal del Ejército, sufrió un accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

Ante la tragedia y en honor a esos 69 "héroes fallecidos", el mandatario colombiano ha encabezado este martes un minuto de silencio y un acto simbólico de izar la bandera de media asta en la Casa de Nariño. A su vez, ha decretado tres días de luto de duelo en señal de acompañamiento con "respeto" y "solidaridad" a sus familias.