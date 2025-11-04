Pezeshkian asegura que Irán incrementó sus capacidades defensivas a raíz de la ofensiva de Israel

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un discurso en Teherán (archivo) - Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que las capacidades defensivas han aumentado a raíz de la ofensiva lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático y ha advertido de una respuesta "rápida" y "aplastante" a cualquier "error" por parte del "enemigo".

"La República Islámica de Irán no busca una guerra o un conflicto, de ninguna manera, pero nuestras capacidades defensivas actuales no son comparables a las que había antes de la impuesta guerra de doce días. Si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta rápida, aplastante y dolorosa", ha subrayado, según un comunicado publicado por su oficina.

Asimismo, ha reconocido que "junto a las dificultades y desequilibrios internos, se hace frente a un aumento de la presión y las sanciones", si bien ha argumentado que "si se hace un uso adecuada del potencial de los países vecinos, las sanciones pueden ser neutralizadas e incluso convertidas en grandes oportunidades para mejorar la cooperación regional y reforzar la unidad entre los países de la región".

Por su parte, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, ha afirmado que el organismo está "en la cima de su poder y preparación", superando la existente antes de la ofensiva israelí, que se saldó con más de mil muertos en Irán y a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares en el país centroasiático.

Pakpur ha incidido en que las capacidades de la Guardia Revolucionaria son "significativamente mayores" que durante el citado conflicto, mientras que el portavoz del cuerpo, Alí Mohamad Naeini, ha subrayado que "a día de hoy el país es más seguro". "La preparación militar es mayor y la disuasión aumenta", ha dicho.

"Las debilidades del enemigo son más aparente y estamos preparados para causar duras derrotas", ha argumentado, al tiempo que ha afirmado que la ofensiva israelí "demostró que los políticos estadounidenses no son de fiar", después de que los ataques llegaran en medio de un proceso de negociaciones con Washington sobre el programa nuclear iraní.