Pezeshkian nombra a un nuevo ministro de Defensa en Irán tras la muerte de Nasirzadé por la ofensiva de EEUU e Israel

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha nombrado este lunes a Mayid Ibnalreza como nuevo ministro de Defensa, después de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, el mandatario ha puesto a Ibnalreza de forma interina, sin que por ahora esté claro si permanecerá en el cargo definitivamente o es parte de una remodelación temporal por las bajas sufridas por altos cargos de Irán por la citada campaña de bombardeos, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.