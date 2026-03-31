Pezeshkian reivindica el apoyo de Irak ante la guerra "injusta" lanzada por EEUU e Israel

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un encuentro público. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reivindicado este martes el apoyo de Irak ante la guerra "injusta" lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica hace ahora más de un mes.

En este sentido, ha subrayado los lazos históricos y civilizatorios entre ambos países vecinos. "El pueblo musulmán de Irak apoyó valientemente a Irán en esta guerra injusta; esta resistencia no se debe a las limitaciones geográficas, sino a la historia, la identidad y los valores religiosos compartidos", ha señalado el mandatario iraní en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, reivindica en concreto "al pueblo iraquí, sus funcionarios y los combatientes en Mesopotamia". "Agradezco su firmeza y respeto hacia nuestro compromiso", ha indicado.

Desde el inicio de la guerra, milicias proiraníes de Irak se han mantenido activas con ataques a posiciones relacionadas con Estados Unidos en la región en represalia por la ofensiva contra Teherán.