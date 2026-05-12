Pezeshkian subraya que "lo más racional" para Irán es "completar la victoria" militar con un acuerdo negociado con EEUU

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado que "lo más racional" y "beneficioso" para Teherán es "completar la victoria en el campo de batalla" a través de un proceso de negociaciones con Washington, en medio del estancamiento de los contactos para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto abierto tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, ha manifestado que "la forma de actuar más racional y beneficiosa a nivel nacional para Irán es completar la victoria obtenida en el campo de batalla por las Fuerzas Armadas a través de la diplomacia", con el objetivo de "garantizar los derechos del pueblo iraní desde una posición de dignidad y fuerza".

Pezeshkian ha reiterado que la "agresión" de Estados Unidos e Israel fue "inusualmente compleja, injusta y asimétrica", antes de destacar que "el pueblo y las Fuerzas Armadas de Irán impidieron que el objetivo lograra sus objetivos y lo forzaron a aceptar un alto el fuego", según un comunicado publicado por su oficina.

En este sentido, ha apuntado a la existencia de "tres caminos", que pasan por "entrar en unas negociaciones con dignidad", "seguir en un estado que no es ni de guerra ni de paz" o "continuar la confrontación", al tiempo que ha apostado por continuar la primera vía "mientras se mantiene una desconfianza hacia Estados Unidos" por sus acciones pasadas.

El mensaje llega después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmara que"no hay otra alternativa" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán y alertara de que cualquier otra opción "no llevará a más que un fracaso tras otro", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de "totalmente inaceptable" el documento presentado por Teherán

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.