El PKK anuncia que completó la retirada de sus fuerzas de Turquía

Archivo - Manifestación a favor de Abdulá Ocalan, líder del PKK - Keith Mayhew/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado este jueves el fin de la retirada de sus fuerzas del territorio de Turquía y otras posiciones en el norte de Irak, antes de recalcar que con este paso pone fin a las medidas derivadas de su decisión de mayo de poner fin a la lucha armada.

"Nuestro movimiento de liberación retiró de Turquía a todas las fuerzas que no representaban un riesgo de confrontación armada", ha dicho el grupo a través de un comunicado, en el que ha subrayado que esto "pretende impedir" que Ankara "presente pretextos" para obstaculizar el proceso de paz.

"Aunque se encuentran lejos de la frontera, durante el mismo período evacuamos cuatro túneles y posiciones de guerra en Metina, al oeste de Zap, para que el Estado turco no pueda considerarlos una amenaza", ha agregado el PKK, que ha incidido que, de esta forma, "cumple con todos los requisitos de la estrategia para poner fin a la lucha armada contra Turquía y continuar la lucha por medios democráticos y políticos".