El pleno de la Eurocámara guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha guardado un minuto de silencio al inicio de la sesión que arranca este lunes en Estrasburgo (Francia), como prueba de respeto y solidaridad por las miles de víctimas que dejaron la pasada semana dos terremotos consecutivos en Venezuela.

"Nuestro Parlamento se entristeció profundamente al enterarse de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela en las últimas semanas, causando la muerte de miles de personas y dejando a miles más desaparecidas. La magnitud de la devastación es impactante", ha indicado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, poco antes de pedir a los eurodiputados presentes sumarse al minuto de silencio.

En este contexto, Metsola ha celebrado que la Unión Europea haya respondido con determinación para acudir en ayuda de los venezolanos en "momentos de necesidad" y activado el Mecanismo de Protección Civil europeo que ha permitido coordinar y movilizar la ayuda enviada por los diferentes Estados miembro para prestar asistencia en Venezuela.

"Europa seguirá apoyando a Venezuela. Este Parlamento acompaña en el sentimiento a quienes sufren esta pérdida y a quienes aún esperan noticias de sus seres queridos", ha concluido la conservadora maltesa.

Antes, Metsola también tuvo palabras de recuerdo en el 31 aniversario del genocidio en Srebrenica, "un trauma que jamás desaparecerá", según ha descrito la presidenta de la Eurocámara en su intervención para pedir el minuto de silencio en recuerdo tanto de las víctimas en Venezuela como de las que sufrieron la matanza de Srebrenica hace tres décadas.

"Hoy, este Parlamento recuerda a los miles de musulmanes bosnios asesinados y desaparecidos y a los miles obligados al exilio", ha apuntado la presidenta de la Eurocámara.

"Su memoria perdura en esta Cámara. Aprovechamos este momento para reafirmar nuestro compromiso con la paz, la justicia y la reconciliación en Srebrenica y más allá", ha concluido.