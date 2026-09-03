El PMA denuncia un ataque aéreo contra dos camiones de suministro de ayuda humanitaria en el sur de Sudán

Archivo - Una persona con una camiseta con el logo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/NICOLAS MAETERLINCK

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha denunciado un ataque aéreo contra dos camiones que trasladaban asistencia alimentaria del organismo en los alrededores de la ciudad sudanesa de Dilling, en Kordofán Sur (sur), sin apuntar directamente a responsables, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Así, ha "condenado firmemente" el incidente y ha manifestado que los camiones se dirigían a Kadugli "claramente marcados con banderas y emblemas del PMA". "El ataque destruyó más de 50 toneladas de alimentos del PMA, incluidos cereales, guisantes, aceite vegetal y sal, cantidad suficiente para brindar asistencia vital a 5.800 personas durante un mes".

"En Kadugli, el PMA apoya a casi 58.000 personas que hacen frente a niveles de inseguridad alimentaria de emergencia o peores mediante asistencia alimentaria en especie", ha recordado, antes de ahondar en que "este ataque es el ejemplo más reciente del complejo entorno operativo al que hacen frente el PMA y otras agencias humanitarias en Sudán".

En este sentido, ha especificado que el PMA ha registrado en lo que va de año ocho ataques aéreos que "han dañado sus instalaciones e interrumpido sus operaciones", por lo que ha pedido a las partes que respeten el Derecho Internacional Humanitario. "Los ataques contra trabajadores humanitarios y operaciones humanitarias son inaceptables y deben cesar", ha zanjado.

Por su parte, la organización no gubernamental Red de Doctores de Sudán ha apuntado directamente a las RSF como responsables del ataque y han afirmado que el suceso se saldó con un muerto, un extremo no confirmado por el PMA. "El ataque agrava aún más la ya devastadora crisis humanitaria en la región", ha lamentado en un comunicado publicado en redes sociales.

El organismo ha condenado "firmemente" lo que ha descrito como "un ataque deliberado de las RSF" que enmarca en "un patrón recurrente de ataques contra convoyes de ayuda humanitaria internacional y de obstrucción a la entrega de asistencia a civiles necesitados".

"La obstrucción de las operaciones humanitarias y la destrucción o el ataque a la ayuda destinada a civiles constituyen claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha denunciado, antes de agregar que "privar a las comunidades afectadas de asistencia vital agrava aún más la catástrofe humanitaria, en un momento en que la ayuda humanitaria debe mantenerse al margen de las operaciones militares y del conflicto".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.