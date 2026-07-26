La Policía alemana mata a tiros al sospechoso del atropello del desfile del Orgullo en Berlín

Conmemoración del atropello del dia del Orgullo en Berlín, a 26 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Berlín ha anunciado este domingo que ha encontrado al sospechoso del atropello de esta pasada noche durante las fiestas del Orgullo en la capital alemana, a quien ha terminado matando a tiros después de que se dirigiera a los agentes con un "arma punzante en las manos".

El portavoz policial Florian Nath ha informado que el sospechoso fue localizado en torno a las 18.00 en el distrito berlinés de Spandau.

El sospechoso "se acercó corriendo a nuestras fuerzas de intervención con un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego policial", según el portavoz.

"A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Berlín, falleció en el lugar del incidente", ha concluido el portavoz en un mensaje publicado en redes sociales.

La investigación del atropello, que dejó un muerto y 29 heridos, ha apuntado desde el principio a una sola persona: el alemán Abdul B., de ascendencia libanesa, 21 años de edad y con presunto interés en mantener filiación con la organización yihadista Estado Islámico.