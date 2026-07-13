La Policía Antiterrorista británica se hace cargo de la investigación en torno al asesinato de Ann Widdecombe

Archivo - La veterana política conservadora Ann Widdecombe, durante un acto en mayo de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Antiterrorista de Reino Unido se ha hecho cargo de la investigación en torno al asesinato de la reconocida y veterana política conservadora Ann Widdecombe, hallada muerta este pasado jueves en su domicilio en Newton Abbot, según ha anunciado este lunes la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood.

"He hablado esta mañana con el jefe de la Policía Antiterrorista. A raíz de nuevas informaciones y pruebas, están encabezando la investigación en torno al horrible asesinato de Ann Widdecombe", ha manifestado Mahmood a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha resaltado que "la Policía está investigando varias líneas de investigación para determinar el móvil de este ataque" y ha adelantado que dará más detalles en las próximas horas ante la Cámara de Representantes. "Mis pensamientos están con la familia y amigos de Ann, así como con todos los que la querían", ha zanjado.

Por su parte, el jefe de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, ha señalado que "hay nueva información y pruebas" que han llevado a que el organismo asuma la investigación. "Estamos investigando diversas líneas de investigación para determinar el motivo de este ataque", ha especificado.

"Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en esta investigación, utilizando todos los recursos a nuestro alcance", ha señalado Taylor a través de un comunicado publicado por el organismo. "Si alguien tiene información, por favor, compártala con la Policía", ha reclamado a la población.

La Policía anunció el sábado de un joven de 28 años por su presunta relación con el asesinato, después de liberar sin cargos a un detenido el viernes en relación con el caso.

Widdecombe, de 78 años, presentaba "heridas graves" cuando hallaron su cuerpo sin vida al filo del mediodía de este jueves según la Policía, que había descartado en un primer momento el móvil terrorista.