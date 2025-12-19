La Policía australiana descarta vínculos de los siete detenidos en Sídney con el ataque en la playa de Bondi

Archivo - Vehículos policiales desplazados a las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, donde se celebraba la festividad judía de Janucá y donde tuvo lugar el tiroteo en el que murieron 15 personas - Europa Press/Contacto/Ma Ping

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Australia ha indicado este viernes que las siete personas arrestadas en la víspera en Sídney como sospechosos de planificar un acto violento podrían ser liberados pronto si no encuentra pruebas suficientes, y ha afirmado que no existe ningún vínculo confirmado entre el grupo y los tiradores que mataron a 15 personas en el domingo en la playa de Bondi, en la misma ciudad, donde unas 2.000 personas celebraban la festividad judía de Janucá.

Así lo ha señalado el comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que ha precisado que los detenidos son originarios del vecino estado de Victoria, en la esquina suroccidental del continente. Según ha recogido la cadena ABC, uno de los detenidos estaba siendo investigado por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés).

Con todo, la Policía ha señalado que tendrá que liberar al grupo entero si no encuentra pruebas suficientes para prolongar su detención, aunque, según el comisario, serán vigilados mientras estén en el estado.

Lanyon ha apuntado que la playa de Bondi podría haber sido uno de los varios lugares a los que pretendían ir, aunque desconocen "el motivo real o el probable ataque violento en potencia" que las autoridades han atribuido a los siete hombres.

"No estábamos dispuestos a correr ningún riesgo", ha defendido, argumentando que la Policía considera "el extremismo islámico radical como una de las ideologías detrás de estos hombres".

La acusación coincide con lo manifestado previamente por el subcomisario de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, quien ha afirmado que los hombres implicados son conocidos por la Policía de Victoria y que la única arma encontrada en la detención del grupo fue un cuchillo.

Hudson ha apuntado también a vínculos con "ideología islámica extremista" y ha subrayado que, tras el atentado en la playa de Bondi, la "tolerancia al riesgo y umbral de riesgo son (...) muy bajos".

Precisamente en relación a la ideología y el ataque en la playa de Bondi, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha afirmado también este viernes que la Oficina de Inteligencia Nacional ha recibido un vídeo de una retransmisión de Estado Islámico que "refuerza la idea" de que el tiroteo "fue un ataque inspirado" en la organización terrorista.

"Hoy nos han informado de que la Oficina de Inteligencia Nacional ha identificado una transmisión regular de vídeo en línea de Estado Islámico que refuerza la idea de que este fue un ataque inspirado por Estado Islámico", ha declarado Albanese según ha recogido la propia ABC.

Con todo, el mandatario ha indicado que "las agencias de seguridad siguen trabajando en la motivación del ataque", unos esfuerzos en los que el Ejecutivo seguirá reuniéndose con ellas "para brindarles el apoyo que necesiten", en un momento en el que se han celebrado ya seis encuentros de este tipo desde que ocurriese el atentado el pasado domingo.

La playa de Bondi fue escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El ataque fue perpetrado por dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes al mencionado acto.