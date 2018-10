La Policía británica arresta a una mujer por dejar una nota de 'mueve tu furgoneta' en una ambulancia

Publicado 19/02/2018 15:21:05 CET

Una mujer que dejó una nota sobre una ambulancia en la que espetaba a su dueño a que 'moviese su furgoneta' ha sido arrestada, ha anunciado la Policía británica este lunes.

La mujer depositó el mensaje en cuestión sobre el vehículo mientras éste se encontraba aparcado frente a una vivienda en la ciudad de Stoke-on-Trent, en la parte central del país, mientras los paramédicos atendían una emergencia.

"Si esta furgoneta es de cualquier otra persona que no viva en el número 14, usted no tiene ningún derecho a estar aparcado aquí. No me importa si la calle en su totalidad colapsa. Ahora, mueva su furgoneta de la parte frontal de mi casa", decía la nota.

El texto ha recibido numerosas críticas por todo el país después de que fuera compartida por las redes sociales por un paramédico de la zona y un comandante de Policía de la región ha asegurado que una mujer de 26 años ha sido arrestada por delitos de orden público.

"Los servicios de emergencia tienen que poder llevar a cabo sus tareas sin sufrir ningún tipo de abuso o intimidación", ha declarado a través de las redes sociales el inspector jefe de Stoke-on-Trent, John Owen. "Para dejarlo claro, el arresto está relacionado con temas de abuso verbal, lo que constituye una ofensa bajo la Ley de Órden Público. No está relacionado exclusivamente con la nota", ha añadido Owen.

El servicio de ambulancias de West Midlands ha celebrado el arresto. "Seguiremos trabajando estrechamente con la Policía para garantizar que la responsable siente el pleno peso de la ley", ha señalado en un comunicado. "Tenemos una política de tolerancia cero hacia la gente que abusa de nuestro personal mientras está intentando ayudar a pacientes necesitados. Es completamente inaceptable y debe cesar", ha añadido.

Según ha explicado en su nota, recibieron una llamada hacia las 11.00 horas del domingo de una persona que tenía problemas respiratorios.

"Si uno de tus seres queridos necesitara una ambulancia, estoy segura de que querrías que una ambulancia aparcara tan cerca como fuera posible para evitar una demora en su atención", ha defendido la portavoz del servicio de ambulancias. "Desgraciadamente, como vimos ayer, sigue habiendo un puñado de personas cortas de mente que consideran que dejar notas viles y abusivas es aceptable", ha lamentado.