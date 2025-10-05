La Policía británica investiga el incendio nocturno de una mezquita en Sussex como un crimen de odio

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha anunciado el comienzo este domingo de la investigación de un incendio ocurrido esta pasada noche en una mezquita del condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, como un crimen de odio religioso.

El incidente tiene lugar tras el ataque de esta semana contra una sinagoga de Mánchester que se saldó con dos muertos, uno de ellos por disparos de la propia Policía cuando intentaba neutralizar al agresor, un individuo de origen sirio, también muerto a tiros por los disparos policiales.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso de las llamas en torno a las 21.50 del sábado, que causaron daños en la entrada del recinto y un vehículo aparcado fuera.

La superintendente de la Policía de Sussex, Karrie Bohanna, ha llamado a la población para que se ponga en contacto con las fuerzas de seguridad si tiene alguna información al respecto del suceso, que no ha dejado víctimas que lamentar.

"Ya hay una mayor presencia policial en el lugar y también se están realizando patrullas adicionales para brindar tranquilidad en otros lugares de culto en todo el condado", ha querido añadir Bohanna antes de asegurar en un comunicado publicado en la web del organismo que "la Policía de Sussex adopta una política de tolerancia cero ante los delitos de odio y no hay lugar para el odio en todo el condado".